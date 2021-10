“Messi? Speravo giocasse gratis”, la confessione di Laporte

Ai microfoni di RAC1 è intervenuto il Presidente del Barcellona Joan Laporte il quale è tornato a parlare del mancato rinnovo di Messi

Redazione Il Milanista

A fine giugno è scaduto il contratto di Leo Messi con il Barcellona. L'argentino aveva manifestato la volontà di restare in Spagna ma la Pulce in quel momento voleva dare la priorità solo e unicamente alla sua Argentina, impegnata in Copa America. L'argentino infatti voleva vincere il suo primo trofeo con la Selección. E grazie al gol di Di Maria in finale contro il Brasile di Neymar, l'Albiceleste è tornata a vincere un trofeo che mancava da ben 28 anni. In questo lasso di tempo, Messi e compagni hanno sfiorato più volte la vittoria sia in Copa America ma anche nel mondiale.

Al ritorno in Spagna però nulla faceva pensare a quello che sarebbe successo. Era tutto pronto per il rinnovo di Lionel Messi con Barcellona, nuovamente al centro del progetto blaugrana. Ma così non è stato. Infatti, nonostante l'accordo tra le parti, la Liga Spagnola non ha concesso il via libera alla conclusione della trattativa aprendo un vaso di pandora sulle reali condizioni economiche del Barca che hanno dovuto perdere a zero il proprio numero 10.

Nella serata di ieri, ai microfoni di RAC1, è intervenuto il Presidente dei blaugrana Joan Laporta che è tornato sulla trattativa con la pulce, passato in estate al PSG:

"C'era un problema legato al fair-play finanziario e dunque non esistevano margini di trattativa: un eventuale investimento su Leo Messi metteva a rischio il futuro del Barcellona. Prima viene il club, che è al di sopra di Messi e dei presidenti. Non sono arrabbiato con lui, ma c'è stato un momento in cui eravamo entrambi delusi. Lui aveva voglia di restare dove è cresciuto, ma so anche che aveva tanta pressione addosso e che gli arrivavano offerte. Sapeva che, se non fosse rimasto, sarebbe andato al PSG. Ho sperato fino all'ultimo minuto che volesse restare gratis con noi".