Il Milan continua a lavorare sul mercato: nel mirino un attaccante

Il Milan continua a monitorare il mercato, alla ricerca dei giusti profili. I dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi su un attaccante.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha vinto la sfida di ieri pomeriggio a San Siro contro il Monza per 4-1. Grandissimo successo dei rossoneri, che non hanno perso il derby lombardo e la prima sfida nel massimo campionato contro i biancorossi. Gli uomini di Pioli sono riusciti a conquistare i tre punti davanti al loro pubblico e a raggiungere il primo posto in classifica con 26 punti, a parimerito con i partenopei.

I rossoneri sono consapevoli dell’importanza di vincere queste partite, in un campionato ancora più equilibrato rispetto allo scorso anno. Al termine della stagione vincerà lo scudetto la squadra che avrà commesso meno errori. Soprattutto durante il girone di ritorno, le sfide diventeranno ancora più agguerrite e il Milan vuole arrivarci preparato. Per tale motivo la società è al lavoro per trovare i giusti rinforzi per la rosa meneghina.

Proprio del mercato dei Diavoli ha parlato Niccolò Ceccarini ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il giornalista ha detto quale profilo viene valutato con attenzione da Maldini e Massara. Le sue parole: “Anche il Milan in vista della prossima stagione ha cominciato il suo giro d’orizzonte, soprattutto in attacco. La situazione relativa a Ibrahimovic e Giroud, che hanno il contratto fino a giugno, è in evoluzione e il club rossonero sta pensando a quali potrebbero essere le eventuali alternative. Punte forti in circolazione non ce ne sono molte ma il Milan sta seguendo con attenzione Armando Borja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea (l’anno scorso in prestito al Southampton). Rientrato alla base sta trovando poco spazio e magari in estate potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Da segnalare che su Broja c’è da tempo anche l’interesse del Napoli”.