Mbappé: “Se andassi in Italia sceglierei il Milan, sono un grande tifoso”

L'attaccante, nella serata dei Globe Soccer Awards Europe 2024, ha parlato del suo tifo per il Milan e di un suo possibile futuro in Italia

Kylian Mbappé al Milan? No, non è una notizia di calciomercato, ma, a oggi, solo un sogno. Eppure il fuoriclasse francese, che ormai è un ex giocatore del PSG, in attesa di passare al Real Madrid, è tutt'altro che indifferente al club rossonero. L'attaccante, nella serata dei Globe Soccer Awards Europe 2024, ha parlato del calcio italiano ai microfoni di Sky Sport.