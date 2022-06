Mbappé, la famiglia d’infanzia: “Gli regalammo la maglia di Robinho ma…”

La famiglia italiana con la quale Mbappé ha trascorso una lunga parte della sua infanzia svela un retroscena a la GazzettaDelloSport.

"Ha cominciato a venire qui – ricorda Béatrice – verso i tre anni. Per noi è come un figlio: non Mbappé che si vede in tv, ma solo il nostro Kylian. Partite in salotto? Solo di recente mi hanno confessato che facevano le porte aprendo quelle della mia credenza. Me ne hanno rotte di cose, che facevano sparire per non farmi arrabbiare. Con quel sorriso conquistava tutti. Con Antonio giocavano molto in giardino, anche con i vicini. Per i compleanni, il menù era calcio e pizza. Anche se il piatto preferito di Kylian era la pasta al burro".