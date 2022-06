L’infanzia di Mbappé tra il Milan ed il sogno Real Madrid

Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto una full immersion nell’infanzia di Kylian Mbappé, andando ad intervistare proprio i Riccardi.

A raccontare del piccolo Mbppé è la signora Beatrice, legatissima al ragazzo: “Ha cominciato a venire qui verso i tre anni. Per noi è come un figlio: non Mbappé che si vede in tv, ma solo il nostro Kylian. Aveva sempre il pallone tra i piedi. Per i suoi compleanni voleva pizza, pasta al burro e calcio. Con quel sorriso conquistava tutti. Con mio figlio Antonio giocavano molto in giardino, anche con i vicini”.