Mazzarri guarda al Milan: “Andremo a San Siro per fare il massimo”

Dopo la vittoria di ieri contro il Verona, l'allenatore del Napoli ha parlato anche della sfida con il Milan, in programma domenica prossima

Ieri al Maradona il Napoli ha vinto 2-1 contro il Verona . La squadra ospite era passata in vantaggio con Coppola, poi gli azzurri l'hanno ribaltata con l' autorete di Dawidowicz e il gol di Kvaratskhelia . Nel prossimo turno di Serie A, la squadra partenopea sarà l'avversario del Milan .

Dopo la vittoria contro i gialloblù, Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico del Napoli ha commentato il risultato e ha parlato anche del match in programma domenica a San Siro .

