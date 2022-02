Milan alla finestra per Noussair Mazraoui dell’Ajax

La dirigenza rossonera è attenta all'evolversi della situazione legata a Noussair Mazraoui dell'Ajax. La situazione

Redazione Il Milanista

In vista dell'estate il Milan ha in mente fare un mercato che possa portare a Milano sponda rossonera dei giocatori in grado di alzare il tasso tecnico della squadra. Uno di questi potrebbe essere Noussair Mazraoui, terzino destro in scadenza di contratto con l'Ajax.

Sarebbe un'ottima operazione

Noussair Mazraoui sarebbe un gran colpo a parametro zero per la difesa del Milan. Giovane, forte e con esperienza sarebbe il profilo giusto ad un costo minimo.

Nessun contatto con il procuratore di Noussair Mazraoui

Per ora, come riporta Tuttosport, non ci sarebbe stato ancora nessun contatto tra il Milan e Noussair Mazraoui. L'entourage del giocatore ancora di proprietà dell'Ajax è Mino Raiola e secondo il quotidiano torinese al momento non sarebbero ancora stati fatti passi concreti.

Il Milan punta un altro parametro zero

Da un parametro zero ad un altro. Il Milan non molla il gallo Andrea Belotti. Sempre secondo il quotidiano torinese di Tuttosport, il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini tenterà l'assalto a giugno nei suoi confronti. Con ogni probabilità Belotti se ne andrà dal Torino a parametro zero e il Milan continua a mostrare interesse.

I motivi del sì di Maldini all'operazione Belotti

Paolo Maldini è uno dei principali estimatori di Andrea Belotti. L'ex terzino e bandiera rossonera vorrebbe il gallo per due motivi principali. Il primo è che Belotti sarebbe un'ottima alternativa per l'attacco rossonero ad un bassissimo costo. Oltre a non dover pagare il prezzo del cartellino, infatti, il gallo non chiederebbe un ingaggio alto. Il suo stipendio si andrebbe ad assestare in linea con gli altri. Il secondo motivo riguarda la sua conoscenza del calcio italiano. Avendo militato per tutta la carriera in Serie A si andrebbe sul sicuro con lui. Un ottimo profilo e tanti gol assicurati. Belotti al Milan: l'operazione è possibile a giugno. C'è il benestare di Paolo Maldini.