Maurice (Ds Rennes): “Milan? E’ abituato a giocare in Europa da anni”

Le parole di Maurice sulla sfida con il Milan : "Effettivamente, ci aspetta una partita importante con il ritorno a San Siro. Cercheremo di farci valere contro questa squadra di cui conosciamo l'importanza. Ora, tocca a noi prepararci e creare un exploit perché sarebbe sicuramente un exploit qualificarci. Il club è abituato a giocare in Europa da alcuni anni, ma questa volta si tratta di un gigante europeo. È una partita atipica e lo stadio sarà pieno come è stato sin dall'inizio della stagione. Dovremo essere nettamente migliori rispetto alle ultime settimane"

