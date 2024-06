Mattioli: “Fonseca? Non so se sia la scelta giusta, ma è un buon tecnico”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Mario Mattioli che ha detto: “Che cosa ne penso della scelta di Fonseca? Come scelta è ponderata, differente. Non so se è la scelta giusta. E' facile dire che si poteva andare su un altro profilo. Non sono convinto di quello che sta facendo la dirigenza attuale, per come è stato liquidato Pioli”.