Matri a DAZN: “Il calo del Milan è fisiologico, la squadra sta overperformando”

Il doppio ex della gara, Alessandro Matri esamina il big match del posticipo di domenica sera del Milan contro i biancocelesti.

SFIDA - "La stagione come detto è ottima per entrambe, e penso che il Milan stia over performando: il calo degli ultimi turni per me è un po’ fisiologico, un po' mentale. Sta tenendo da un anno e mezzo due ritmi altissimi e hanno dovuto far fronte a tantissimi infortuni, senza mai farlo vedere. Ha dovuto sopperire a tanti big, come Ibra, Kjaer, Romagnoli, Tomori, ecc... I biancocelesti invece hanno avuto un po' di alti e bassi e credo che questo alla fine conterà nel sogno Champions, che vedo oramai troppo lontano. C'è chi ha avuto più continuità. Ma il primo anni di Sarri è ottimo, basti pensare che si sta giocando l'accesso all'Europa League proprio con la Roma e si trova davanti a belle squadre come l'Atalanta. Sarà una grande sfida perché i tre punti sono essenziali per tutte e due."