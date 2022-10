Materazzi ai tifosi del Milan: ” Dobbiamo ringraziare i cugini…”

L’ex giocatore Materazzi è intervenuto a Inter TV, dove ha parlato bene di Calhanoglu e ha anche lanciato delle frecciatine al Milan

Redazione Il Milanista

Quando Hakan Calhanoglu ha deciso di lasciare la squadra di Stefano Pioli per firmare con l’Inter si è attirato inevitabilmente le antipatie dei tifosi del Milan. Non bastava il fatto che avesse deciso di non accettare l’offerta di rinnovo, ha anche voluto passare a parametro zero nella squadra rivale. Il trequartista turco ha firmato un ricco contratto e la prima stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Ha segnato un gol su rigore nel derby e ha anche fatto un’esultanza provocatoria, complicando e non poco il rapporto con l'ex tifoseria.

L’ex giocatore nerazzurro Marco Materazzi è intervenuto a Inter TV, dove ha parlato bene di Calhanoglu e ha anche lanciato delle frecciate verso il mondo Milan: “Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco, ma fa i fatti. Corre ed è determinato, non ha paura di intervenire in tackle. Ha consentito a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano i calciatori come lui”.

Materazzi ringrazia i diavoli per non esserci tenuto Hakan e aver permesso ai nerazzurri di ingaggiarlo a parametro zero.