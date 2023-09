Mastour: “Gattuso? E’ uno dei migliori allenatori che abbia avuto”

L'ex giovane promessa del Milan , mai sbocciata , Hachim Mastour conosce benissimo Gennaro Gattuso . Quando ha toccato la prima squadra del Milan il trequartista marocchino, alla guida dei rossoneri c'era proprio l'allenatore italiano, oggi tecnico dell'Olympique Marsiglia. Il classe '98, oggi in forza ai marocchini dell'Union Touarga, ha elogiato il suo vecchio mister in un'intervista rilasciata a Foot Mercato : "Conosco Gattuso perché ho lavorato con lui e posso dire che è uno dei migliori allenatori che abbia avuto.

Con lui ho avuto un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Merita tanto come allenatore perché è davvero bravo e fa un bel calcio. Colgo l'occasione per salutarlo calorosamente e gli auguro buona fortuna per la sua nuova esperienza all'OM".