Massimo Boldi: “Tifo per il Monza? No, resto fedele al Milan”

E’ uno degli attori più amati dal pubblico italiano, ha scritto pagine importanti della storia della commedia ed è pronto a tornare protagonista sul grande schermo. Parliamo di Massimo Boldi , volto storico della televisione italiana e noto tifoso del Milan. Proprio del Diavolo, ma non solo, il 76enne di Luino ha parlato nell’intervista rilasciata quest’oggi ai microfoni di RTL 102.5 New.

"Sto bene, con l’aria condizionata", ha esordito Massimo Boldi come sempre con una punta di ironia, in riferimento al grande caldo che sta colpendo tutta Italia. Una breve chiacchierata per parlare della sua squadra del cuore, il Milan, nella quale l’attore ha condiviso il giudizio di Mario Sconcerti sull’azione dei rossoneri in questa prima fase di campagna acquisti: “Secondo me è vero, il mercato del Milan è un po’ fermo”.