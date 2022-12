Rivoluzione Vecchia Signora: la nuova idea è Ricky Massara?

Il caos dirigenziale in casa Juventus sta facendo fare delle considerazioni al vertice. Stando alle ultime Massara sarebbe finito nel mirino.

Negli ultimi giorni la Juventus è stata travolta dall’inchiesta Prisma sulle presunte irregolarità di bilancio commesse. Tra plusvalenze sospette e manovre sugli stipendi c’è il rischio che il club subisca delle sanzioni. Nel frattempo in ambito societario sono saltati diversi profili, che ad oggi dovranno essere sostituiti.

Stando alle ultime si è parlato anche di un clamoroso ritorno di fiamma per Giuseppe Marotta. L’attuale amministratore delegato dell’Inter ha lavorato a Torino tra il 2010 e il 2018 vincendo tutto in Italia. Ha lasciato buoni ricordi a Torino e sarebbe sicuramente una figura perfetta per invertire la rotta. L'unico ostacolo? Ha un contratto fino al 2025 con i nerazzurri e difficilmente verrà lasciato libero di tornare dai rivali.