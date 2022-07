Scelto il difensore: al Milan in prestito, occasione dalla Premier?

Proseguono insistentemente le ricerche del difensore centrale da parte del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero regalare a Pioli un degno sostituto di Alessio Romagnoli. Nel frattempo in casa rossonera c’è piena fiducia in Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Saranno loro i titolari della nuova stagione, affiancati da Simon Kjaer. Il ritorno in gruppo, dal primo giorno di raduno, del difensore danese è visto come una grande notizia.