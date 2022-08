Massara: occhi vigili su Berardi. Mahrez? il sogno rossonero sfuma

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro, molti sono i nomi sul taccuino di Massara e Maldini, vediamo quale nome la spunterà.

Redazione Il Milanista

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro. Brahim Diaz, Messias, Rebic, Saelemaekers, Krunic, Daniel Maldini e Castillejo non hanno convinto a pieno in quella posizione di campo e per questo Massara e Maldini stanno muovendo i primi passi per un sostituto.

Stefano Pioli cerca un esterno destro in grado di aggiungere reti al reparto avanzato rossonero. Per questo motivo, secondo le ultime notizie di calciomercato, in estate il Milan potrebbe acquistare un esterno destro. Il primo nome sul taccuino di Massara sembrerebbe essere quello di Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo sarebbe perfetto per il gioco rossonero. L'unico nodo? Il capitano del Sassuolo è uno dei prezzi pregiati dell'attacco neroverde. Per questo motivo, per cedere Berardi, il Sassuolo chiede 25-30 milioni.

Una cifra ritenuta elevata dalla dirigenza rossonera vista l'età non più giovane del calciatore. Il Milan, infatti, non vorrebbe andare oltre i 15. Un fattore importante nella trattativa tra Berardi ed il Milan sarà rappresentata dalla volontà del calciatore, che dopo essere rimasto l’estate scorsa (era vicino alla Fiorentina) potrebbe chiedere al club neroverde di lasciarlo partire in estate. Lo stipendio di Berardi, invece, non sarebbe un problema per le casse del Milan che ha fissato il tetto salariale a 3.5 milioni.

Nel frattempo si è raffreddato il profilo di Riyad Mahrez per il Milan, ne è sicuro Tuttosport. Una pista pompata molto dalla pista francese che tuttavia non avrebbe riscontri concreti.