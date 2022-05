Massara e Maldini occhi puntati verso l’Argentina: alla scoperta di …

Novità per il Milan. I rossoneri hanno messo nel mirino un talento del campionato argentino. Vediamo insieme di chi si tratta..

Novità di calciomercato per il Milan . Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, i rossoneri hanno messo nel mirino un talento del campionato argentino. Si tratta di Carlos Alcaraz . È un centrocampista classe 2002 che sta facendo benissimo con la maglia del Racing Club tanto da attirare l’attenzione di diversi club europei. In Italia lo seguono anche Juventus ed Inter . Carlo, cresciuto nel settore giovanile del Racing Club, debutta in prima squadra il 26 gennaio 2020 giocando l'incontro di Primera División pareggiato 1-1 contro l'Atl. Tucumán ed il 16 marzo segna la sua prima rete decidendo al 97' l'incontro di Copa de la Superliga vinto 4-3 contro l'Aldosivi. Il 17 settembre 2020 gioca la sua prima gara di Coppa Libertadores perdendo 1-0 contro il Nacional.

Il Milan nel frattempo però ha mosso il primo passo ufficiale nella trattiva per Divock Origi. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta.it, i rossoneri hanno inviato un email al Liverpool per informarli della volontà di ingaggiare il centravanti belga. Non è stato ovviamente solo un gesto di cortesia. Le regole infatti, prevedono, che il club in cui il calciatore sta giocando, anche se in scadenza di contratto, debba essere informato per via scritta in caso di trattiva con una seconda società.