Massara e Maldini osservano i parametri zero: occhio al difensore

Paolo Maldini e Frederic Massara sono attenti ai giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022 e ce n’è qualcuno che potrebbe approdare a Milanello. Da alcuni giorni circola il nome di Dan-Axel Zagadou , difensore classe 1999 che milita nel Borussia Dortmund . Approdato in Germania a parametro zero nel 2017, proveniente dal Paris Saint Germain, la sua crescita è stata frenata dai tanti infortuni. Nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato anche ai rossoneri.

Zagadou in un’intervista a Bein Sports ha confermato che lascerà l’attuale squadra: “In questi cinque anni non ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato a causa di certi infortuni e di alcuni problemi. Per il futuro non ho una preferenza. La scelta sarà importante per il resto della mia carriera. Per me è importante giocare. Spero di restare in Europa”.