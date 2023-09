Mason Greenwood proposto ai rossoneri: secco no del Milan

Stando a quanto riferito da The Athletic, Mason Greenwood si sarebbe offerto al Milan. La risposta dei diavoli non ha lasciato spirargli

Stando a quanto riferito da The Athletic, Mason Greenwood si sarebbe offerto al Milan. La risposta dei diavoli non ha lasciato spiragli e l'offerta è stata rispedita al mittente. Il calciatore del Manchester United, dopo aver trattato con la Lazio di Maurizio Sarri ha firmato con un club spagnolo. L'esterno inglese, infatti, si unirà al Getafe. La stella dei Red Devils, dopo i problemi che lo hanno coinvolto per vicende extracalcistiche vuole tornare a brillare. L'obiettivo del classe 2001, infatti è quello di rilanciarsi in ambito internazionale, per riprendere la scalata verso il grande calcio. Nonostante la sua giovane età, Greenwood ha già collezionato 83 partite in Premier League, andando a segno ben 22 volte.