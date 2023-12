Mascara: “Chiesi la maglia a Kakà, poi al ritorno fu lui a venire da me”

Giuseppe Mascara , ex attaccante del Catania , è intervenuto ai microfoni di TvPlay. L'ex giocatore, tra gli argomenti trattati, ha raccontato un episodio riguardo a una sfida contro il Milan , che riguarda Ricardo Kakà . Mascara infatti ha svelato un aneddoto che riguarda uno scambio di maglie con l'ex giocatore rossonero .

L'episodio tra Mascara e Kakà

"Ho avuto la fortuna di affrontare molti campioni, ma, tra tutti gli aneddoti, quello che ricordo con più affetto riguarda Kakà. Gli chiesi la maglia a Milano dopo un Milan-Catania e lui senza nessun problema me la diede, poi al ritorno fu lui a venire da me per chiedermela".