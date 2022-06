Martorelli: “Assurdo che Maldini e Massara non abbiano ancora rinnovato”

Il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli il quale ha parlato dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara e ha detto: "La cosa che mi fa più rabbrividire è che ancora oggi non ci siano le ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. Mi inorridisce. Non è ammissibile dopo quello che hanno fatto che non abbiano ancora rinnovato”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli il quale ha parlato dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara.

Pure Walter Sabatini si è espresso sui rinnovi di Maldini e Massara

"Non capisco il ritardo nei rinnovi di contratto di Maldini e Massara: hanno ribaltato lo scenario con scelte lungimiranti, questa perdita di tempo è dannosa e non la comprendo. Sono sorpreso, non capisco a quale sia la logica, mi pare allucinante. In quel settore c’è un valore assoluto: c’è coesione tra allenatore e dirigenti, ci sono scelte lungirmiranti e premianti, non capisco a cosa possa servire aspettare". Queste le sue parole in un'intervista a Tuttosport.

Infine il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato del mercato del Milan

Intervenendo in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il giornalista Manuele Baiocchini il quale sul mercato rossonero ha detto: “Oggi i dirigenti del Milan si sono sentiti non tanto con il Lille quanto con gli agenti di Renato Sanches e Botman. La sensazione è che il Milan abbia capito che c’è poco da fare. Sono scesi in campo club molto importanti come Newcastle e PSG. Il Milan si sente in difficoltà nel cercare di fronteggiare queste squadre che hanno un potere d’acquisto superiore a tutti i club italiani. Il Milan ha incassato il colpo e probabilmente nei prossimi giorni valuterà le alternative a Renato Sanches e Botman nonostante Maldini abbia la parola definitiva sulle scelte tecniche e volesse puntare solo loro”. Queste le parole del giornalista Manuele Baiocchini il quale ha parlato del mercato rossonero intervenendo in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.