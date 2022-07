Marsiglia-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida prestigiosa tra il Marsiglia di Igor Tudor e il Milan di Stefano Pioli. Vediamo insieme le probabili formazioni dei rossoneri

Redazione Il Milanista

Un altro impegno in pre-season per il Milan di Stefano Pioli, impegnato contro l'Olympique Marsiglia. Sfida dal fascino europeo che "sa di Champions League" tra due squadre di qualità. Con tutta probabilità la sfida più probante per i rossoneri dopo le prove altalenanti - sconfitta per 3-2 contro il ZTE e la vittoria con un roboante 5-0 contro il Wolfsberger. L'amichevole di oggi alza il livello, un test contro una squadra importante della Ligue 1 francese. Sulla panchina dell'OM è arrivato l'ex tecnico dell'Hellas VeronaIgor Tudor, pronto a cimentarsi con una nuova esperienza in carriera.

Il pre-campionato ha un peso relativo rispetto alle sfide ufficiali ma sono comunque sfide indicative proprio in vista dell'inizio della prossima Serie A e Champions League. Calcio d'inizio fissato per le ore 18:00, in casa dei marsigliesi al Velodrome. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che sta seguendo tutto il precampionato rossonero. Vediamo insieme allora le scelte ufficiali del tecnico rossonero per la sfida Marsiglia-Milan.

Pioli opta per ormai il consolidato 4-2-3-1 composto da quella, che a esclusione di Leao, somiglia molto agli undici titolari che il tencico schiererà nella prima sfida di campionato. Maignan tra i pali, con una linea quattro composta da Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo si rivede dal primo minuto Sandro Tonali in coppia con Ismael Bennacer. I trio dietro la punta sarà composto da Messias, che ha vinto il ballottaggio con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic, che sta impressionando in questo precampionato. Davanti spazio a Olivier Giroud, pronto a tornare titolare.

Tra gli assenti si attende il rientro di Divock Origi, ancora alle prese con un infortunio e Charles De Ketelaere che nei prossimi giorni si legherà ai rossoneri ufficialmente.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tomori, Bennacer, Messias, Diaz, Rebic; Giroud