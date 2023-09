Ancora Marotta: “Il calcio senza pubblico e gol è pari a zero, oggi è…”

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri con l'Empoli. Le sue parole...

In esclusiva a Radio 1 ha parlato Giuseppe Marotta che ha detto: "In passato il calcio italiano è stato sempre etichettato come catenaccio, a livello di nazionale e di club. In realtà c'è stata una grande emancipazione da parte dei nostri tecnici, i più bravi in circolazione”.

Ancora le sue parole — “La dimostrazione è Ancelotti, che ha vinto in tante leghe europee. Il calcio moderno è fatto di cambi continui dal punto di vista tattico, assistiamo a più gol di prima, oggi sono pochissimi gli 0-0, anche per uno spettacolo che deve essere più accattivante. Il calcio senza pubblico è pari a zero, senza gol è quasi pari a zero".

