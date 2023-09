Marotta: “Tra Scudetto e Champions scelgo una realtà fattibile ai sogni”

In esclusiva a Radio 1 ha parlato Giuseppe Marotta che ha detto: "La vita è fatta di sogni e di realtà: la realtà è che siamo alla ricerca di ritrovare la vittoria dello scudetto, che significherebbe mettere sulla nostra maglia la seconda stella”.

“Nello stesso tempo le competizioni europee sono da guardare con grande ottimismo, rappresentano un sogno, anche se l'anno scorso era un sogno che si è quasi avverato. Obbligo da parte nostra è partecipare alle competizioni e dare il meglio di sé per raggiungere il massimo degli obiettivi". Queste le parole di Beppe Marotta .

