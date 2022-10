Sconcerti: “Il Milan completo con ogni formazione che si inventa”

In un editoriale sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato la prestazione del Milan contro il Monza.

“Il Milan si scopre completo a ogni formazione che inventa. L’Inter conferma il cambio di atteggiamento e soprattutto il nuovo peso di Lautaro, Barella e Calhanoglu. L’avversario del Milan era romantico e scolastico. Non avrà problemi seri di classifica il Monza, che gioca bene palla a terra e cerca sempre la parte migliore del calcio, ma non ha la qualità per poterselo permettere. Nel palleggio, allora, molto meglio il Milan.”