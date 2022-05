Sconcerti: “Milan, ora sei pronto. E la squadra non sente le pressioni”

l direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha analizzato la vittoria del Milan per 3-1 in casa del Verona

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha analizzato la vittoria del Milan per 3-1 in casa del Verona. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Sta benissimo anche il Milan, gran bella partita a Verona, da squadra pronta per vincere. Ci sono state piccole variazioni tattiche [...]. Una è risultata decisiva, l’inserimento stabile di Tonali come centrocampista più avanzato. [...] Per due volte Tonali si è trovato sui cross di fine dribbling di Leao e per due volte ha segnato da un metro. Questo racconta già anche la partita di Leao, impressionante per facilità di controllo e corsa, quasi imprendibile, ma anche per intelligenza nel tocco finale. [...] Se andiamo alle conseguenze del risultato si trovano molte possibilità in più per il Milan. Perché questa era una partita difficile, [...] perché siamo ad appena due partite dalla fine e perché il Milan ha vinto tenendosi in tasca il risultato di riserva [...]. [...]. Le pressioni hanno avuto quasi l’effetto di scioglierla, tenerla sul gioco e la velocità. Un Milan molto cresciuto, quasi perfetto anche dentro il suo limite [...].