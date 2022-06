Sconcerti: “I giovani non vincono sempre. Il Milan non è la regola”

Le sue parole: «Stiamo equivocando sui giovani. Una cosa è dire che devono giocare di più, altro è pensare siano necessari per vincere. Se tre squadre giocano con i giovani, una vince, le altre due perdono comunque. Essere giovani è un pregio, non per forza un vantaggio. Stessa cosa per i meno giovani, l’età è compensata dalla maturità atletica, l’esperienza del campo, la conoscenza delle partite. Non facciamoci sempre contagiare dall’ultimo risultato. Il Sassuolo è pieno di giovani bravi, ma è arrivato decimo. Più importante dell’età è il talento. E non tocca alle grandi società avere squadre con molti giovani».