Sconcerti: «Stadio Inter e Milan? Servono garanzie su coperture costi»

Mario Sconcerti su Calciomercato.com parla a proposito del nuovo stadio di Milan ed Inter: «Ragazzi cari, milanisti e interisti, è straordinario come riusciate a trasformare in religione qualunque concetto. Per voi il male o il bene si distinguono dal colore delle maglie e dalle convenienze delle medesime. Non è in discussione l’utilità dello stadio. E non c’è dubbio che nel tempo sia conveniente. Solo che costa e molti costi sono a carico dei comuni. Servono garanzie sulle coperture dei costi. Non è un problema, basta trovarle. Ma chi garantisce in una città dove si sono cambiati cinque-sei proprietari in pochi anni? Può farlo l’Inter? Benissimo, lo faccia. E’ corretto che il comune paghi un terzo dell’opera? Benissimo, lo faccia. Sono soldi della comunità che vanno ad un’opera privata.