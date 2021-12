Ielpo: “Al Milan va riconosciuto il merito di essere a -1 dal primo posto”

Mario Ielpo ex portiere rossonero ha parlato dell'andamento del Milan ai microfono di Milan Tv. Vediamo le sue parole..

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo è intervenuto a Milan Tv, parlando dell' andamento dei rossoneri ed anche del campione ZlatanIbrahimovic. "Non bisogna scordarsi dov’è il Milan in classifica. Alla squadra e ai giocatori va riconosciuto questo grande merito di essere ad un punto dal primo posto nonostante le difficoltà. D’altro canto, non è più il momento migliore del Milan. Credo che il Milan debba giocare in maniera più conservativa sperando che poi un giocatore come Ibrahimovic risolva la partita. Ibrahimovic è dieci spanne sopra gli altri ma è anche meno dinamico. La squadra deve fare in modo di esaltarne i pregi coprendo al massimo i difetti che in parte sono dovuti anche all’età che ha”.