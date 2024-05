Marinozzi: “Conceiçao e Fonseca sono due mister molto diversi tra di loro”

Andrea Marinozzi, giornalista di Sky, ha commentato così l'attuale posizione del Milan in merito ai due allenatori sondati in queste...

Andrea Marinozzi, giornalista di Sky, ha commentato così l'attuale posizione del Milan in merito ai due allenatori sondati in queste ultime ore: Conceiçao e Fonseca.

"Conceiçao e Fonseca sono due allenatori molto diversi tra di loro. Il tecnico spagnolo ha un gioco più simile a quello di Pioli, di possesso e con un'ottima capacità del gestione del pallone e con organizzazione offensiva. Mentre con Conceiçao si andrebbe verso un altro mondo. Infatti, il portoghese è sempre stato bravo a preparare negli anni una struttura difensiva molto forte con un calcio verticale e dotato di grande fisicità ed intensità in ogni reparto. E' un grande stratega".

