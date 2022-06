Marino: “Mercato Milan? Sono curioso di vedere che faranno i nuovi soci”

Il noto direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato del prossimo mercato estivo che aprirà a luglio

Il quotidiano torinese Tuttosport ha intervistato in esclusiva il noto direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino il quale ha parlato del prossimo mercato estivo che aprirà a luglio e in particolar modo si è espresso sulla Juventus e sul Milan. Queste le sue parole: “ Juve protagonista del mercato italiano? L’impressione è questa. Sono curioso di vedere cosa farà il Milan con l’ingresso dei nuovi soci e il Monza: Berlusconi vorrà rifare la squadra”. Queste le parole del direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino in esclusiva al quotidiano torinese Tuttosport.

Laia Codina ha parlato al Mundo Deportivo dopo il suo ritorno al Barcellona e ha detto: “Tornare a casa è sempre speciale e ancora di più dopo essere stati via per un anno per ricaricare le energie e tornare ancora più desiderosi. Il mio obiettivo è essere tra gli undici titolari e mi sono prefissato obiettivi importanti. Ho seguito tutte le partite che ho potuto fare, compresa la finale di Torino come un culé in più. Quest’anno dovremo lottare per la Champions, che deve essere il grande obiettivo”. Queste le parole dell'ormai ex calciatrice del Milan Femminile.