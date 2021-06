Marino: “De Paul? C’è distanza con l’Atletico”. Milan alla finestra?

Ecco le parole di Marino sulla trattativa che dovrebbe portare De Paul a Madrid, sponda Atletico

Poco il d.s. del club bianconero Pierpaolo Marino ha raffreddato la pista del trasferimento, come si evince dalle sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: "Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata".

Il club di via Aldo Rossi stava valutando un'offerta che prevedesse l'inserimento di due contropartite tecniche: Pobega e Gabbia su tutti e se il centrale non fosse stato gradito all'Udinese Maldini avrebbe rinunciato a Hauge, pallino del d.s. friulano, che lo valuta intorno ai 12 milioni, ovvero il triplo di quanto pagato a settembre 2020 dal Milan. E non è detto che ora che Calhanoglu ha svuotato l'armadietto la coppia mercato non tenti l'affondo per regalare a Pioli il numero 10 argentino. L'alternative però non mancano: continuano a piacere per il ruolo: Ziyech e Pessina. Il casting è aperto.