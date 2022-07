Marianella non ha dubbi: “De Ketelaere? Vi svelo perché il Milan lo vuole”

Massimo Marianella lo sa e ne è convinto. Lui ha scoperto i veri motivi per cui il Milan voglia chiudere il colpo De Ketelaere…

Redazione Il Milanista

L'espertissimo giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha le idee molto chiare su De Ketelaere. Di più: ha capito il vero motivo per cui il Milan voglia insistere così tanto sul belga. Ed i motivi da una parte son presto svelati: è molto giovane (classe 2001), è un titolare inamovibile del suo club - club che, lo ricordiamo, in cui è cresciuto, è maturato e si è imposto bruciando le tappe - trova la porta con continuità e ed è un jolly offensivo (può ricoprire più ruoli, dal trequartista più classico, all'ala destra per finire col ruolo di centravanti).

Ma Marianella ci ha tenuto lui in prima persona a svelare i motivi fondamentali per cui il Milan continui ad insistere su di lui. E lo ha fatto tramite un intervento rilasciato negli studi televisivi di Sky Sport 24. Qui di seguito vi riportiamo, in anteprima, le dichiarazioni del noto commentatore sportivo: "Ha senso dell’inserimento, a volte fa l’esterno ma ha giocato anche attaccante in carriera. Giocatore giovane che ha già vestito una maglia importante, quella del Club Bruges. Conosce l’Europa importante, è stato protagonista, ha segnato dei gol… Il Milan non si sarebbe mosso con questa decisione per un giocatore che non ha quel tipo di futuro che ha De Ketelaere, questo sicuramente."

Insomma, dichiarazioni che non lasciano alcun alibi. Charles De Ketelaere è stato visionato e scelto da Massara e Maldini perché in linea con gli standard meneghini. E, fra l'altro, ha già esperienza europea e sa cosa voglia dire calcare i principali campi europei. Certamente, gli manca l'esperienza della Serie A, ma quella la farà senza troppi patemi. Ed è per questo che, salvo colpi di scena imprevisti, domani la dirigenza milanista volerà per un blitz in Belgio. Necessario chiudere definitivamente l'operazione. I tempi sono andati troppo per lunghe, ora servono i risultati. Charles De Ketelaere dovrà essere, per forza di cose, un nuovo giocatore del Milan. Non c'è scusa che tenga.