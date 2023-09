Marelli: “Rigore? Mi lascia abbastanza perplesso. Rui guarda il pallone”

L’ex arbitro ed esperto sul tema Luca Marelli, a DAZN ha spiegato il perché dell’assegnazione del rigore (secondo lui generosa) per il Milan

L’ex arbitro ed esperto sul tema Luca Marelli, a DAZN ha spiegato il perché dell’assegnazione del rigore (secondo lui generosa) per il Milan e delle due ammonizioni di Fik Tomori.

“L’episodio che apre le marcature è al sesto minuto, è un contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek sulla gamba di appoggio, la gamba destra dell’inglese. Quel che si presta a discussione non è il contatto in sé, perché una volta richiamato Rapuano non può far altro che prendere atto del fatto che c’è stato un contatto falloso e che può essere ritenuto da calcio di rigore.

“Mi lascia abbastanza perplesso, invece, l’On Field Review. Questo episodio assomiglia molto di più a un episodio da moviola che di chiaro ed evidente errore. Effettivamente c’è stato un contatto, ma come vedete Rui Patricio guarda solo ed esclusivamente il pallone e questo secondo me è un contatto totalmente casuale, uno scontro di gioco che non andava punito con il calcio di rigore. Ma naturalmente è un’opinione personale su un episodio che avrebbe fatto discutere anche in caso di calcio di rigore assegnato in campo. È stato assegnato con On Field Review, ne prendiamo atto anche se io non sono d’accordo con la revisione”.

“Il secondo episodio per Rapuano, che secondo me ha arbitrato piuttosto bene, anche se ha commesso un piccolo errore sull’ammonizione di Tomori, è il contatto Theo Hernandez-Smalling. Qui non c’è nulla da segnalare, non ci sono gli estremi per un giallo per simulazione ma è Theo che va a cercare la gamba del difensore”.

Due gialli a Tomori — Infine, così Marelli sulle due sanzioni al difensore rossonero, che salterà il derby contro l’Inter della quarta giornata:

“La prima ammonizione di Tomori è corretta ed è codificata: è un intervento da tergo direttamente sulle gambe di Belotti. Altrimenti, sarebbe potuto essere depenalizzato in un semplice fallo per negligenza, ma questa è un’imprudenza chiara. Sulla seconda, invece, c’è un piccolo errore di Rapuano. L’ammonizione non si presta a grandi discussioni, perché si tratta di una classica SPA. Il piccolo errore, però, avviene all’inizio dell’azione. La punizione, infatti, da cui scaturisce il secondo giallo di Tomori viene battuta 4 metri più avanti. Un minimo di attenzione in più forse sarebbe stata meglio per Rapuano che, ripeto, nel complesso ha arbitrato bene”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.