Marelli su Inter-Genoa: “Non so perché sia stato confermato il rigore”

"L'episodio su cui si discuterà è il rigore fischiato in campo e confermato dopo l'on field review. Barella entra in area, c'è Frendrup che interviene sul pallone, perché tocca la palla, dopodiché c'è uno scontro di gioco. Per dinamica i due giocatori si scontrano dopo che il genoano interviene sul pallone, non c'era modo di evitarlo questo impatto, tanto è vero che il VAR decide giustamente di intervenire e di richiamare Ayroldi all'on field review che per non so quale motivo decide di confermare il calcio di rigore".