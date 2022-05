Marchisio: “Il Milan mi ricorda noi al primo Scudetto, avevamo fame”

L'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio ha parlato della lotta Scudetto in esclusiva alla Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus ha parlato della lotta Scudetto e ha detto: ”Il Milan secondo me è favorito non solo per i due punti di vantaggio. Mi ricordano noi al primo scudetto: non eravamo i più forti ma avevamo quella voglia che rivedo in ragazzi come Rafael Leao o Sandro Tonali”.

Sul rammarico per la Juvents

“Ero allo Stadium e mi ricordo di un’Inter svuotata, stanca, fisicamente e mentalmente: era una partita difficile per loro, la Juve per demeriti suoi non è riuscita a portarla a casa. Per la situazione di allora dei nerazzurri, ma anche di Milan e Napoli che non riuscivano a fare lo sprint per staccarsi, sarebbe stata una bella spinta psicologica, anche in virtù dei giocatori di esperienza che ha ancora in spogliatoio. Poteva davvero arrivare a uno scudetto impensabile”. Queste le parole alla Gazzetta dello Sport che ha intervistato in esclusiva Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus ha parlato della lotta Scudetto al quotidiano italiano.

Anche l'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato della lotta Scudetto

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Luca Marchetti il quale ha parlato della lotta Scudetto e ha detto: In alcuni momenti di difficoltà l’Inter si è mostrata un po’ offuscata, cosa che invece non è mai successo al Milan che non si è mai lamentato degli assenti. Anche quando in difesa giocavano Gabbia e Kalulu, c’è sempre stata fiducia in questo gruppo. La dirigenza è sempre stata chiara anche sul mercato. L’Inter ora dovrà giocare contro il Cagliari in piena lotta salvezza”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove è intervenuto Luca Marchetti il quale ha parlato della lotta Scudetto. <<<Parlando invece di mercato il Milan è vicino a chiudere per un parametro zero!>>>