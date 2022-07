Marchetti è sconvolto: “La situazione su Renato Sanches è paradossale!”

Lo scenario di mercato attorno a Renato Sanches lascia tutti di stucco. Nessuno mai si sarebbe aspettato tale contrasto, tantomeno Marchetti…

Redazione Il Milanista

La situazione attuale attorno al centrocampista del Lille è al limite del paradossale. E non scherza Marchetti di Sky Sport quando lo afferma. Uno scenario del genere non era preventivabile nemmeno negli immaginari più fantasiosi di mercato. Neanche a farlo apposta. Eppure è successo e questo rende l'intrigo ancor più divertente ma allo stesso modo affascinante e ricco di hype. Trovate qualcuno a cui non sia interessato a scoprire il finale della telenovela su Renato Sanches. Ne dubito fortemente che possano esserci - e chi non lo è, è perché non segue il calciomercato, non ci sono dubbi al riguardo.

E lo scenario di mercato, come anticipato precedentemente, lo ha raccontato in esclusiva Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport. E lo ha fatto senza usare mezzi termini e svelando un clamoroso ed inaspettato retroscena. Queste le sue parole rilasciate su Tuttomercatoweb: "Per Renato Sanches il Milan ha un accordo con il Lille ma non con il giocatore. Il PSG paradossalmente in questo momento non ha l’accordo con il Lille, ma ce l'ha con il giocatore. Campos è stato quello che l’ha portato a Lille, l’ha fatto tornare ad essere un giocatore determinante in quella zona di campo. Il rapporto fra Sanches e Campos è molto stretto, scardinare questo tipo di situazione non è semplice."

Insomma, uno scenario del tutto imprevisto e impensabile. Chi l'avrebbe mai detto che la realtà dei fatti fosse questa? Nessuno, poco ma sicuro. E la delicatissima trattativa sembra che non possa sbloccarsi nel medio-breve termine. Anzi, lo stallo è probabile che possa protrarsi ancora per lungo tempo, con il duello PSG-Milan pronto ad infuocare ancora sul mercato, aspettando che possa incendiarsi anche sul campo. Ed è quello che tutti i tifosi si aspettano: rivedere il Milan lottare con i grandi club d'Europa per scenari prestigiosi, come la Champions League. Che il primo passo sia l'acquisto di Renato Sanches?