Marchetti: “Milan, incontro con l’agente di Rebic. Sensazioni positive”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha parlato di un incontro andato in scena tra la dirigenza rossonera e il procuratore di Ante Rebic: “Massara e Maldini hanno incontrato Ramadani, agente dell’attaccante croato, a Milano. Un confronto per capire i numeri e le possibilità con l’entourage del giocatore. Le sensazioni sono positive. Il Milan vuole riscattarlo, ma sa che alla fine del secondo anno di prestito Rebic avrà soltanto un anno di contratto con l’Eintracht, quindi non vorrebbe sborsare una cifra troppo alta. Si continuerà dunque a parlare e non è escluso che nella chiacchierata con Ramadani si sia discusso anche di Jovic”.

