Marani: “La sensazione è che si lotterà per lo Scudetto fino all’ultimo”

Il noto giornalista Matteo Marani ha parlato della lotta Scudetto quando mancano 3 giornate alla fine della stagione

“Il Milan è una squadra che sa soffrire, ha qualcosa in meno rispetto all'Inter e riesce a superare alcuni momenti complicati. Alla fine le partite le vince sempre, in un modo o nell'altro. Tomori e Tonali sono due titolari da un anno, il centrocampista ha un rendimento al top sotto tutti i punti di vista. Inter e Milan sono comunque la dimostrazione che si comincia a vincere in sede e poi si arriva al campo. I due club hanno dato sostanza ai progetti". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove è intervenuto il noto giornalista Matteo Marani il quale si è espresso sulla lotta Scudetto.

L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera della lotta Scudetto e ha detto: "Sarà fondamentale per i rossoneri avere consapevolezza nei propri mezzi. I giocatori devono scendere in campo senza paura e senza pensare all'obiettivo finale, valorizzando i pregi evidenziati finora, su tutti la spavalderia e l'incoscienza. Mi auguro che a fare la differenza sia Ibrahimovic. Si parla di uno scudetto insperato a inizio campionato, ma chi ha detto che i dirigenti non lo avevano indicato come un traguardo da centrare? Non capisco perché non debba pianificare di vincere visto il suo rendimento". Queste le parole dell'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini il quale ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera della lotta Scudetto.