Maraia: “Milan Futuro? L’aspetto principale è l’adattamento alla categoria”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il mister Ivan Maraia che ha detto: " Mister Bonera ha in mano la situazione, e sa sicuramente quelle che sono le oggettive difficoltà. Da fuori, io rivedo un po' la Juventus NG del primo anno, che aveva ancora una mentalità del settore giovanile, della Primavera , che si paga a caro prezzo nel campionato dei grandi”.

Ancora le sue parole

“Poi, tra i rossoneri, il Milan Futuro sta dando anche tanti calciatori alla prima squadra, che vengono poi a mancare in un torneo ostico come la C. Ma ripeto, l'aspetto principale è l'adattamento alla categoria".