Mannaert: “Charles? Ha una grande capacità nell’ adattarsi, farà bene”

Vincent Mannaert, responsabile del mercato, ad e co-proprietario del Bruges, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Focus, ovviamente, sulla trattativa dell’estate, che ha portato Charles De Ketelaere al Milan: "Una negoziazione normale, però lunghissima. A tutti noi è sembrata una soap opera. Ho venduto Openda in 72 ore, per De Ketelaere i giorni non bastavano mai".

TRATTATIVA IN PERICOLO? - "Mai. C’è stato molto stress ma il Milan è venuto a Bruges per incontrarci... e non lo fai se non sei davvero interessato".