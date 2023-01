Mangiante: “Zaniolo? nella sua testa c’è sempre stato il Milan”

“Zaniolo si sta allenando regolarmente in gruppo, ma non sarà convocato per la sfida di Serie A contro il Napoli. Tra la Roma e il giocatore in questo momento c’è il gelo. Oggi il suo agente parlerà con il Bournemouth per capire il progetto del club inglese e valutare la proposta del club. Vedremo se questo cambierà la valutazione del giallorosso: al momento Nicolò non accetta la corte del Bournemouth… perché nella sua testa finora c’è sempre stato il Milan“.