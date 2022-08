Mandorlini vota De Ketelaere: “È imprevedibile, può dare tanto al Milan”

L'allenatore Andrea Mandorlini si è voluto soffermare sul Milan e sulla sua attuale situazione. Impossibile non nominare Charles De Ketelaere

Il tecnico, fra le tante di Hellas Verona, Andrea Mandorlini ha voluto dire la sua sulla situazione attuale del Milan . Intervistato da Tuttomercatoweb, ha toccato diversi temi molto interessanti e ricchi di spunti. Fra questi, si è voluto soffermare sull'ultimo acquisto dei rossoneri , il talento e la stella sia del presente ma anche del futuro di questo Diavolo: Charles De Ketelaere. Mandorlini ha voluto dare una sua personale opinione a proposito del fantasista belga. Ma non solo.

L'allenatore ha toccato il delicato tasto della Champions League e del rapporto delle squadre italiane con essa . Per concludere in bellezza, su quanto sia fantastico poter giocare, ma anche dividere il campo ogni giorno con due maestri e campioni infiniti del pallone quali Oliver Giroud e sua maestà Zlatan Ibrahimovic. Qui di seguito, cari amici e lettori del nostro network IlMilanista, vi riportiamo le dichiarazioni di Andrea Mandorlini sul Milan .

Sulla stella De Ketelaere e sul suo apporto al Milan : "Gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. In termini di imprevedibilità della giocata può dare tanto e non dimentichiamoci che il Milan lo ha voluto a tutti i costi. Troverà una squadra ricca di talento che può crescere tutta insieme".

Sulla possibilità del Milan di giocare la Champions League ma anche del rendimento delle italiane in campo europeo: "L’Europa è sempre un contesto molto particolare. Per le italiane gli ultimi anni sono stati molto duri, di fronte ci sono autentiche superpotenze che giocano in campionati con altissima caratura".