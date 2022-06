Mancini: “Sconfitta che pesa ma bisogna accettarla, Scalvini e Gnonto ok”

Mancini è intervenuto in conferenza stampa dopo la cocente sconfitta per mano della Germania e ha detto: "Credo che perdere non faccia piacere a nessuno, perdere 5-2 ancora di più. Purtroppo in questo percorso ci stanno anche queste serate dove ti va tutto storto all'inizio. Abbiamo difeso abbastanza male, troppo spazio concesso per giocare. Alla fine c'è stata una reazione, ci sono state cose positive. Se siamo stati peggio stasera o con l'Argentina? Sono due partite perse. Sono uguali".