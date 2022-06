Mancini: “Tonali e Gatti sono il futuro, Pellegrini potenzialmente strepitoso”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Inghilterra

Redazione Il Milanista

Ieri sera in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Inghilterra ha parlato Roberto Mancini che ha detto: "Non pensavamo potessimo fare così bene come invece abbiamo fatto, questa gara non era semplice. Alcuni ragazzi hanno debuttato, altri venivano da un paio di partite consecutive ma sono stati bravi. Ora dobbiamo lavorare per far gol, è chiaro che se segna Frattesi dopo cinque minuti la storia cambia. La prossima volta lo farà...Non mi aspettavo che la squadra facesse così bene in questi 20 giorni, l'importante per noi è non cambiare il modo di giocare anche se possiamo migliorare. Poi è chiaro che giocando ogni tre giorni dobbiamo cambiare".

Su i giocatori che ora lasceranno il ritiro

"Va a casa Florenzi, oltre Tonali squalificato, perché aveva già programmato un piccolo intervento. Non me l'aspettavo, pensavo andasse peggio ma dobbiamo lavorare ancora su tante cose perché la strada è ancora lunga e piena di insidie. La squadra deve avere un buon bilanciamento. Nonostante il problema del gol negli ultimi sei mesi, nelle gare della nostra gestione abbiamo fatto più di 100 gol ma è vero che ultimamente abbiamo rallentato. Su Gatti, se l'ho fatto giocare è perché penso possa diventare un bravissimo difensore per il futuro".

Su Tonali e Locatelli

"Tonali è ancora giovane, ha 22 anni, ma è uno dei migliori centrocampisti in Italia e per lui vale lo stesso discorso fatto per Gatti. Locatelli non è che non lo vedo, è che credo lui abbia anche il gol giocando da mezzala e può fare ancora meglio. Però oggi ha fatto molto bene in mezzo al campo, l'ho cambiato solo perché era ammonito e lui può senza dubbio ricoprire anche quel ruolo".

Infine su Lorenzo Pellegrini

"Pellegrini ha un suo stile di gioco, non è né Giannini né Totti. Per me può diventare molto più bravo perché fa tutte e due le fasi e fa gol. A volte perde palle che non dovrebbe perdere, ma se migliora quello e un altro paio di cose può diventare un calciatore strepitoso". Queste le parole di Mancini in conferenza stampa.