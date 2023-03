Mancini: “Retegui è un goleador, vederlo in Italia sarebbe buono”

Dopo la vittoria per 2-0 dell'Italia in trasferta a Malta, il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa. La sua analisi

Ieri l'Italia ha vinto 2-0 in trasferta a Malta, conquistando i primi tre punti nel girone di qualificazione a Euro 2024. Dopo il match, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Il commento del ct alla prova di Retegui, autore dell'1-0: "Retegui è un goleador, non è poco. E' quello che avevamo visto quando l'abbiamo seguito. Ha bisogno ancora di tempo, ma fa gol ed è una qualità importante. Le qualità del centravanti le ha, ma ora bisogna aspettare e dargli tempo. E' come un alunno in una scuola nuova: deve imparare tutto. Però ha sbloccato la gara, non è poco".