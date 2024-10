Maldini: “Udinese squadra fisica, possono ambire non solo alla salvezza”

Presente lunedì al Friuli per la gara dell'Italia contro Israele, l'ex dirigente rossonero Paolo Maldini ha assistito dal vivo...

Presente lunedì al Friuli per la gara dell'Italia contro Israele, l'ex dirigente rossonero Paolo Maldini ha assistito dal vivo al debutto del figlio con la Nazionale maggiore. L'esordio in Nazionale di Daniel è arrivato sullo stesso campo in cui papà Paolo ha esordito con la maglia del Milan: "La mia carriera è iniziata qui a Udine da professionista; torno sempre molto volentieri. Quelle che ho vissuto sono emozioni da papà, che sono molto più forti di quelle del calcio giocato".