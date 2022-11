Maldini: “Entusiasti di partecipare alla Dubai Super Cup, importante per…”

Data la pausa del campionato per il Mondiale, il Milanha comunicato che dall’11 al 20 dicembre andrà a Dubai per allenarsi e disputare qualche amichevole. I rossoneri prenderanno parte alla Dubai Super Cup e affronteranno due squadre inglesi. La partita contro l’Arsenal è in programma martedì 13 dicembre, mentre quella contro il Liverpool si terrà venerdì 16 dicembre. Tutte le sfide si svolgeranno all’AL Maktoum Stadium di Dubai.