Maldini ai nerazzurri: “Anche noi col Bologna abbiamo perso due punti”

Il 24 giugno è il giorno in cui la Lega Calcio Serie A ha sorteggiato il calendario della prossima stagione. La fortuna non è stata proprio dalla parte dei rossoneri, tra un derby che si giocherà quasi subito (5a giornata) e una serie di big match consecutivi da dover affrontare al meglio. Prima però di dare l'avvio alla nuova stagione, i rossoneri si sono soffermati sulla stagione scorsa, quella conclusa con lo Scudetto sollevato da Alessio Romagnoli nel cielo di Reggio Emilia.

Tra i grandi protagonisti del titolo c'è senza dubbio Paolo Maldini, una delle figure chiave per lo scudetto vinto dai rossoneri. Non più in veste di calciatore bensì dietro la scrivania di Casa Milan ha fatto risorgere il Diavolo dopo gli anni difficili della gestione cinese di Yonghong Li. Tra grandi intuizioni per rinforzare la rosa, a stretto contatto con Ricky Massara, sul 19° Scudetto della gloriosa e vincente storia rossonera c'è la sua firma ben visibile.