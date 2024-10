D.Maldini: “Non mi aspettavo la convocazione in Nazionale…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Maldini , ex attaccante rossonero ora al Monza , ha raccontato sulla convocazione e sull'esordio in Nazionale: "Avevo una serie di emozioni che è difficile da descrivere. È bello stare lì, a Coverciano, e vestire la maglia azzurra. Lavoro per tornarci e restarci. La prima convocazione è stata un punto di partenza, ora si pensa ad arrivare più in alto possibile.

Se mi aspettavo la chiamata? È stata inaspettata. La notizia me l’ha data Adriano Galliani, era felicissimo anche lui e mi ha detto che per la prima volta tre giocatori della stessa famiglia avrebbero vestito la maglia azzurra. Che cosa mi avrebbe detto nonno Cesare? Sarebbe stato felice per me. Cosa mi ha detto invece mio papà Paolo? Non servono parole, ci capiamo con uno sguardo".